Son Dakika Haberleri: İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı

İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı

11 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı.

İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:29 Kaynak: DHA

Bursa, İznik Gölü, İznik, Güncel
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