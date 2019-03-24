İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı (2)
13 dakika önce
ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ KÖYDEKİ BAZI EVLER BOŞALTILDIBursa'nın İznik ilçesi Çakırca mevkiinde akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam etti.
ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ KÖYDEKİ BAZI EVLER BOŞALTILDI Bursa
'nın İznik
ilçesi Çakırca mevkiinde akşam saatlerinde sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam etti. Kontrol altına alınamayan yangında, rüzgarın etkisiyle alevler Çakırca köyündeki yerleşim alanlarına doğru ilerlemkeye başladı. Tehdit altındaki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgeye Bursa merkez ve çevre ilçelerden takviye itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Yangınla ilgili bilgi veren Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, "Yangın köye doğru ilerliyor. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:31 Kaynak: DHA
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