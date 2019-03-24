İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı (3)
28 dakika önce
YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI KAZAYA KARIŞTI: 1 AĞIR YARALIBursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda başladıktan sonra yayılarak Çakırca köyünü tehdit ederek bazı evlerin tahliye edilmesine madahale etmeye giden itfaiye ekibi kazaya karıştı.
YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI KAZAYA KARIŞTI: 1 AĞIR YARALI Bursa
'nın İznik
ilçesinde sazlık alanda başladıktan sonra yayılarak Çakırca köyünü tehdit ederek bazı evlerin tahliye edilmesine madahale etmeye giden itfaiye ekibi kazaya karıştı. Kamil Ermiş (46) idaresindeki 16 KG 018 plakalı itfaiye aracına, İbrahim Yavaş (27) idaresindeki 16 H 6334 kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonetin içerisnide sıkışan sürücü Yavaş, çarptığı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Yavaş, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:46 Kaynak: DHA
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