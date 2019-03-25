İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı (4)
1 saat önce
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın İznik İlçesi İznik Gölü kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Bursa
'nın İznik
İlçesi İznik Gölü
kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Yangında 15 dönümlük sazlık alan kül olurken, Bursa merkez ve çevre ilçelerden gelen çok saıda itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Yangın boyunca jandarma ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında, çevredeki birçok zeytin ağacı zarar gördü. İtfaiye
, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:21 Kaynak: DHA
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