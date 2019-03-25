Son Dakika Haberleri: İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı (4)

İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı (4)

1 saat önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜBursa'nın İznik İlçesi İznik Gölü kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı (4), System.String[]
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik İlçesi İznik Gölü kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Yangında 15 dönümlük sazlık alan kül olurken, Bursa merkez ve çevre ilçelerden gelen çok saıda itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Yangın boyunca jandarma ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında, çevredeki birçok zeytin ağacı zarar gördü. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:21 Kaynak: DHA

Bursa, İznik Gölü, İznik, Güncel
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