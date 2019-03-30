İznik'te Sazlık Alanda Yine Yangın Çıktı
6 dakika önce
İznik'te sazlık alanda yine yangın çıktıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Çakırca köyü sahilinde sazlık alanda yangın çıktı.
İznik'te sazlık alanda yine yangın çıktı
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Çakırca köyü sahilinde sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde sazlık alana giden patika yolun taşlarla kapatıldığını gördü. İtfaiyenin girmemesi için kapatıldığı tahmin edilen taşlar temizlenip yol açıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:23 Kaynak: İHA
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