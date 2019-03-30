Son Dakika Haberleri: İznik'te Sazlık Alanda Yine Yangın Çıktı

İznik'te Sazlık Alanda Yine Yangın Çıktı

3 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde Çakırca köyü sahilinde sazlık alanda yangın çıktı.

İznik'te Sazlık Alanda Yine Yangın Çıktı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde Çakırca köyü sahilinde sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde sazlık alana giden patika yolun taşlarla kapatıldığını gördü. İtfaiyenin girmemesi için kapatıldığı tahmin edilen taşlar temizlenip yol açıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, İznik, Güncel
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