İznik'te sazlık alanın alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika

İznik'te sazlık alanın alev alev yandığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev alan çöplük, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Yangın, Boyalıca Mahallesindeki çöplükte meydana geldi. Belirlenemeyen sebepten dolayı alev alan çöpler kısa süre sonra etrafındaki sazlıklara sıçradı. Kuru sazlıklar tutuşarak alev alev yandı. Yangın mahalle sakinlerini tedirgin etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla kısa sürede alevler söndürüldü.