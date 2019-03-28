İznik'te Sazlık Yangını
17 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık yangını çıktı.
Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık yangını çıktı.
Boyalıca Mahallesi'nde su pompasından başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler 2 kilometre uzaklıktaki sazlık alana sıçradı. Rüzgarın tesiriyle yangın büyüdü. İznik, Orhangazi ve büyükşehir itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:52 Kaynak: İHA
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