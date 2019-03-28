Son Dakika Haberleri: İznik'te Sazlık Yangını

İznik'te Sazlık Yangını

17 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık yangını çıktı.

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Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık yangını çıktı.

Boyalıca Mahallesi'nde su pompasından başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler 2 kilometre uzaklıktaki sazlık alana sıçradı. Rüzgarın tesiriyle yangın büyüdü. İznik, Orhangazi ve büyükşehir itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:52 Kaynak: İHA

Boyalıca, Bursa, İznik, 3. Sayfa
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