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İznik'te silahla yaralama

6 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.

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Bursa'nın İznik ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.
Belediye binasında yapılacak ambalaj atıkları ihalesi öncesi iki rakip firmanın yetkilileri M.S. (22) ve S.D. (39) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.S. tarafından tabancayla ateş edilerek bacağından yaralanan M.S, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:19 Kaynak: AA
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