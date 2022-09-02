Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

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İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte, bir Roma generaline ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahdin üzerindeki heykel figürleri dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) geçici miras listesinde olan, İznik'te geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan Roma generaline ait lahit, ekiplerin titiz çalışması sonucu bugün Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Arkeologlar, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi; zeytinliğin içerisinde, etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede gün yüzüne çıkardı.

(Mehmet Buldu - İlkay Altay/İHA)