İznik'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde, şüphe üzerinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi yolunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 26 gram metamfetamin, 17 gram kokain ile bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen F.K. (38) ve Y.Y. (25) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.