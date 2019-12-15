İznik'te süt kamyonu yandı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesine süt taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 32 HS 145 plakalı kamyon, İznik- Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından alevler kamyonun tamamını sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.