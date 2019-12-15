İznik'te süt kamyonu yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İznik'te süt kamyonu yandı - Son Dakika

İznik'te süt kamyonu yandı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi.

İznik'te süt kamyonu yandı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesine süt taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 32 HS 145 plakalı kamyon, İznik- Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından alevler kamyonun tamamını sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı
"Sahneye neden çağırmadın" cümlesiyle başlayan cinayetlerin sanıklarına ceza yağdı Vatandaşlara önemli uyarı! 3-6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
20:24 Ereğli'de mağazadan hırsızlık yaparken yakalanan zanlılar serbest bırakıldı - Son Dakika
20:23 Diyarbakır kaya mezarlarda süryanice kitabeler bulundu - Son Dakika
20:20 Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
20:19 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Burada bir terör devleti kurma projesi... - Son Dakika
20:19 (Ek Bilgi ve Görüntülerle)KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİSİNİ BASARAK 1 KİŞİYİ YARALADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 20:28:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İznik'te süt kamyonu yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]