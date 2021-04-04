İznik'te tarihe saygısızlık - Son Dakika

İznik'te tarihe saygısızlık
04.04.2021 10:02
Bursa'nın İznik ilçesinde binlerce yıllık surlar ilan-ı aşk tahtasına döndü.
Bursa'nın İznik ilçesinde binlerce yıllık surlar ilan-ı aşk tahtasına döndü.
Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi surlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. UNESCO dünya kültürel mirası geçici listesinde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazıldı. Surlardaki yazıları görenler, bu duruma tepki gösterip, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. - BURSA
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