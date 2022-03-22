İznik'te tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü - Son Dakika

İznik'te tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü

BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük beşinci gölü olan İznik Gölü kar yağışlarından sonra dolmaya başladı. Tarihi bazilika tekrar su altına gömüldü.

UNESCO'ya aday dünya kenti İznik'teki gölde geçtiğimiz yaz su çekilmeleri ve sularda azalmalar görüldü. Göl; kıyıdan 200 metreye çekilmiş, göl etrafında bulunan iskeleler karaya oturmuş ve gölü besleyen büyük dereler ise kurumuştu.

Ayrıca İznik Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük keşifleri arasında yer alan bazilika, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkmıştı. Bazilika karların erimeye başlamasıyla birlikte tekrar sular altında kaldı. Son zamanlarda yağan karlar barajları doldurduğu gibi kuraklık yaşayan İznik gölünü de doldurdu. Gölü besleyen dereler ise neredeyse taşma noktasına geldi.

İznik sahilinde işletmesi bulunan Bekir Uslu ise, "Şubat ve mart aylarında yağan karlar gölümüzü doldurmaya başladı. Çok mutluyuz ve umutluyuz. Çok kuraklık yaşadık" dedi.