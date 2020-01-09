İznik'te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına gidemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İznik'te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına gidemiyor - Son Dakika

İznik'te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına gidemiyor

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Hacıosman köyünde öğrenciler kardan kapanan yol yüzünden 4 gündür okullarına gidemiyor.

İznik'te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına gidemiyor, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Hacıosman köyünde öğrenciler kardan kapanan yol yüzünden 4 gündür okullarına gidemiyor.


Kar sebebiyle Hacıosman köyüne bağlı Kırkharman ve Sarısu mahallelerine 4 gündür ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca kar sebebiyle elektrikler de kesildi. Ekipler köye elektrik verebilmek için sabah saatlerinden itibaren bölgede çalışma başlattı. Taşımalı sistemle eğitim gören Hacıosman, Kırkharman ve Sarısu mahallelerinde oturan 23 öğrenci 4 gündür okullarına gidemiyor. 15 lise öğrencisi ile 8 ilkokul öğrencisinin okullarına gidemediklerini belirten köy sakini Gökhan Kaynak, "Kar yağması ile birlikte köyümüze ulaşım sağlanamıyor. 15 lise öğrencisi sınav zamanları olmasına rağmen okullarına gidemiyorlar" dedi. - BURSA

Hacıosman, Sabah, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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