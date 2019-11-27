İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı
6 saat önce
İznik ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev ile yanındaki odunluk kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:15 Kaynak: AA
İznik ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev ile yanındaki odunluk kullanılamaz hale geldi.
Yeşilcami Mahallesi Küme Evleri'nde Mehmet Solmaz'a ait tek katlı binanın yan tarafındaki odunlukta elektrik kablosundan yangın çıktı. Tutuşan odunlar, üç kişinin yaşadığı eve sıçradı.
Evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, ev ile odunluğun kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
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