Son Dakika Haberleri: İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı
Son Dakika Güncel İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı - Son Dakika

İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı

6 saat önce

İznik ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev ile yanındaki odunluk kullanılamaz hale geldi.

İznik ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev ile yanındaki odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yeşilcami Mahallesi Küme Evleri'nde Mehmet Solmaz'a ait tek katlı binanın yan tarafındaki odunlukta elektrik kablosundan yangın çıktı. Tutuşan odunlar, üç kişinin yaşadığı eve sıçradı.

Evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ev ile odunluğun kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı

Mehmet Solmaz, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:34:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te tek katlı ev ile odunluk yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]