Son Dakika Haberleri: İznik'te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü
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İznik'te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü

22 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, balıkçı Ali Eken'in tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı, büyük ilgi gördü.

İznik'te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, balıkçı Ali Eken'in tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı, büyük ilgi gördü.
Balıkçı Ali Eken, Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığını alıp, İznik Balık Pazarı'ndaki tezgahında satışa sundu. Vatandaşlar köpek balığına büyük ilgi gösterirken Eken, "Köpek balığını hem satmak hem de sergilemek için aldık. Beklediğimizden fazla ilgi var. Yaklaşık 2 metre boyunda, 60 kilo ağırlığında. Biraz daha sergiledikten sonra talepte bulunanlara satacağız" diye konuştu.


Marmara Denizi, Ali Eken, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:56 Kaynak: DHA
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