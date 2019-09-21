Son Dakika Haberleri: İznik'te toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulundu
Son Dakika Güncel Haber

İznik'te toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulundu

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, bir arazide toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulundu.

İznik'te toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulundu, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, bir arazide toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulundu.
İznik'e bağlı Bayındır Mahallesi'nde kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, boş arazide toprağa gömülü halde ve kuyularda binlerce ölü tavuk buldu. Zabıta ekiplerinin İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve İznik Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 6 bin ölü tavuk olduğu belirlendi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunenin ardından tavuk ölüleri, belediye ekipleri tarafından kireçlenerek gömüldü.


Zabıta, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısını baltayla öldüren adam atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı
Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar Yüksekova'da taziye yolunda kaza 2 ölü, 3 yaralı ABD'de bir bara yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 21:29:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]