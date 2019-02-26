Son Dakika Haberleri: İznik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

İznik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İznik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İznik- Orhangazi kara yolunun Elbeyli Kavşağı'nda ana yola çıkan Recep Eren (67) idaresindeki 34 JL 7281 plakalı hafif ticari araca, karşı yönden gelen Ali Rıza Öztürk (51) yönetimindeki 81 DG 817 plakalı tır çarptı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Eren, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA

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