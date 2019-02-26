İznik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İznik- Orhangazi
kara yolunun Elbeyli
Kavşağı'nda ana yola çıkan Recep Eren (67) idaresindeki 34 JL 7281 plakalı hafif ticari araca, karşı yönden gelen Ali Rıza Öztürk
(51) yönetimindeki 81 DG 817 plakalı tır çarptı.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Eren, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA
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