Son Dakika Haberleri: İznik'te trafik kazası: 1 yaralı
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İznik'te trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İznik'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ali S. idaresindeki 16 JGA 69 plakalı halı yüklü kamyonet, İznik- Yenişehir kara yolunun Drazali Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Hasan Hüseyin Kuzey'in (70) kullandığı 16 H 7730 plakalı hafif ticari araca arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar, meyve bahçesine savruldu.
Kazada yaralanan sürücü Kuzey, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:37 Kaynak: AA
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