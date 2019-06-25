İznik'te trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İznik
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:37 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ali S. idaresindeki 16 JGA 69 plakalı halı yüklü kamyonet, İznik- Yenişehir
kara yolunun Drazali Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Hasan Hüseyin Kuzey'in (70) kullandığı 16 H 7730 plakalı hafif ticari araca arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar, meyve bahçesine savruldu.
Kazada yaralanan sürücü Kuzey, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti
188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi
AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi
Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz?