Son Dakika Haberleri: İznik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

İznik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

İznik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet B. (62) yönetimindeki 16 U 0854 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayarak devrildi.

Ters dönen otomobildeki Ebru Y. (26), Muhammet Y. (3), Meryem B. (15), Aynur B. (53) ve sürücü Mehmet B. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Bursa, İznik, Güncel
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