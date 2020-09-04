İznik'te trafik ve asayiş uygulaması - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, İznik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler yaptı.

İlçe de dün akşam saatlerinde başlayan geniş çaplı uygulamada, asayiş ve trafik ekipleri, pandemi tedbirleri kapsamında yayalara ve sürücülere yönelik maske ve trafik denetimi yaptı.

Denetimlerine trafik kuralı ihlalleri de göz önüne alınarak devam eden ekipler, sürücüleri en çok maske konusunda uyardı.