İznik'te traktör devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Derbent Mahallesi'nde, Salih Kahraman idaresindeki 16 H 6905 plakalı traktör, seyir halindeyken bir pet şişenin fren sistemine sıkışması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına yuvarlandı.
Kazada sürücü ile yanındaki eşi Sakine Kahraman yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Salih Kahraman ayakta tedavi edildi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Sakine Kahraman ise Bursa'ya sevk edildi.