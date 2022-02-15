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İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

15.02.2022 20:58

BURSA'nın İznik ilçesinde, traktörle otomobil kafa kafaya çarpıştı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, traktörle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi sahil yolunda meydana geldi. Ali Çelik (59) yönetimindeki 41 AAZ 235 plakalı traktör ile Ahmet Taşkoparan (62) yönetimindeki 16 US 178 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki sürücünün de yaralandığı kazada Taşkoparan, araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Taşkoparan araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

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Otomobil, İtfaiye, Traktör, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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