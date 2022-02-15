İZNİK'TE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

BURSA'nın İznik ilçesinde, traktörle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi sahil yolunda meydana geldi. Ali Çelik (59) yönetimindeki 41 AAZ 235 plakalı traktör ile Ahmet Taşkoparan (62) yönetimindeki 16 US 178 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki sürücünün de yaralandığı kazada Taşkoparan, araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Taşkoparan araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.