Son Dakika Haberleri: İznik'te üç kişinin yaşadığı ev küle döndü
Son Dakika 3. Sayfa İznik'te üç kişinin yaşadığı ev küle döndü - Son Dakika

İznik'te üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

6 saat önce

İznik'te üç kişinin yaşadığı ev küle döndüBURSA - Bursa İznik'te üç kişinin yaşadığı tek katlı ev gece yarısı yanarak küle döndü.

İznik'te üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

BURSA - Bursa İznik'te üç kişinin yaşadığı tek katlı ev gece yarısı yanarak küle döndü.

Olay, Yeşilcami Mahallesi Küme evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Solmaz'a ait tek katlı evin hemen yan tarafında bulunan odunlukta elektrik kablosundan yangın çıktı. Tutuşan odunlar, üç kişinin yaşadığı eve sıçradı. Alevler evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev küle döndü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İznik'te üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

Bursa, İznik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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