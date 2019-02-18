Son Dakika Haberleri: İznik'te Uludağ'ı Aratmayan Görüntüler

İznik'te Uludağ'ı Aratmayan Görüntüler

34 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca, vatandaşlar hafta sonunda kızak keyfi yaşadı.

İznik'te Uludağ'ı Aratmayan Görüntüler, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca, vatandaşlar hafta sonunda kızak keyfi yaşadı.

İznik'te şehir merkezinde bahardan kalma bir gün yaşanırken, yüksek kesimlerde kar örtüsü hakimdi. Bursalılar da hafta sonu tatil tercihini İznik'te kullandı. Karla kaplı dağ köylerine çıkanlar, çocukları ile yamaçlardan kızakla kayıp kar topu oynadı, görüntüler Uludağ'ı aratmadı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

Bursa, Uludağ, Kar, İznik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı

Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:06:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'te Uludağ'ı Aratmayan Görüntüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]