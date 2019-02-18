İznik'te Uludağ'ı Aratmayan Görüntüler
34 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca, vatandaşlar hafta sonunda kızak keyfi yaşadı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca, vatandaşlar hafta sonunda kızak keyfi yaşadı.
İznik'te şehir merkezinde bahardan kalma bir gün yaşanırken, yüksek kesimlerde kar örtüsü hakimdi. Bursalılar da hafta sonu tatil tercihini İznik'te kullandı. Karla kaplı dağ köylerine çıkanlar, çocukları ile yamaçlardan kızakla kayıp kar topu oynadı, görüntüler Uludağ
'ı aratmadı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:32 Kaynak: İHA
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