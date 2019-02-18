İznik'te Uludağ'ı Aratmayan Görüntüler
1 saat önce
İznik'te Uludağ'ı aratmayan görüntülerBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca, vatandaşlar hafta sonunda kızak keyfi yaşadı.
İznik
'te Uludağ
'ı aratmayan görüntüler
BURSA - Bursa
'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca, vatandaşlar hafta sonunda kızak keyfi yaşadı.
İznik'te şehir merkezinde bahardan kalma bir gün yaşanırken, yüksek kesimlerde kar örtüsü hakimdi. Bursalılar da hafta sonu tatil tercihini İznik'te kullandı. Karla kaplı dağ köylerine çıkanlar, çocukları ile yamaçlardan kızakla kayıp kar topu oynadı, görüntüler Uludağ'ı aratmadı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:39 Kaynak: İHA
Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı
CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da Cigoş Oynadı
Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek
Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Deste Deste Para Çıktı