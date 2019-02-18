Son Dakika Haberleri: İznik'te Uludağ'ı Aratmayan Görüntüler

İznik'te Uludağ'ı Aratmayan Görüntüler

1 saat önce

İznik'te Uludağ'ı aratmayan görüntülerBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca, vatandaşlar hafta sonunda kızak keyfi yaşadı.

İznik'te Uludağ'ı aratmayan görüntüler

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca, vatandaşlar hafta sonunda kızak keyfi yaşadı.
İznik'te şehir merkezinde bahardan kalma bir gün yaşanırken, yüksek kesimlerde kar örtüsü hakimdi. Bursalılar da hafta sonu tatil tercihini İznik'te kullandı. Karla kaplı dağ köylerine çıkanlar, çocukları ile yamaçlardan kızakla kayıp kar topu oynadı, görüntüler Uludağ'ı aratmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:39 Kaynak: İHA

Kar, Uludağ, İznik, Genel
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