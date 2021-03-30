İznik'te yaya geçitlerine "kırmızı çizgi" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Önce Yaya Uygulaması" kapsamında "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" Projesi ile yayalara geçiş üstünlüğü sağlandı.

Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" mottosuyla tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında, İznik'te Kılıçaslan İlkokulu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

İznik Kaymakamı Recai Karal'ın katımlıyla Kurum Amirleri ile dört yol meydanında, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da Çakırca Mahallesine kırmızı çizgi çekilerek, sürücülere yaya önceliği konusunda gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunuldu.

Etkinliğe İznik Kaymakamı Recai Karal, İlçe Emniyet müdürü Mithat Öztaş, Jandarma Komutanı Tuncay Doğan, Milli eğitim müdürü Muhammed Asil ve Daire müdürleri katıldı.