İznik'te yaz spor okulları heyecanı 12 branşta başladı - Son Dakika

Güreş, Cimnastik, Beyzbol, Softbol, Basketbol, Taekwondo, Kürek, Kano, Yelken, Futsal, Yüzme ve Engelliler için Engelsiz yaz okulu branşları ilgili kurumların tesislerinde faaliyetlerine başladı. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Merkezi'nde Yüzme Kursları için yüzme havuzu gençlerin hizmetine sunuldu. Ayrıca İznik Gölü yıllar sonra kurslar sayesinde Optimistlere kavuştu.

İznik Yaz Spor Okulları 5-18 yaş arasında kayıt alırken 1.dönem olan Temmuz ayı dönemi kursları devam etmekte olup, 2.dönem olan Ağustos ayı dönemi için kayıtlar devam etmektedir.