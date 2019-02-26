İznik'te Yol Çalışması Sırasında Lahit Bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde yol çalışması sırasında yerin yaklaşık 6 metre altında lahit bulundu.

BURSA'nın İznik ilçesinde yol çalışması sırasında yerin yaklaşık 6 metre altında lahit bulundu. Yol çalışması durdurulurken, bölgede yarın inceleme başlatılacak.



İlçenin Yeşilcami Mahallesi Kaymakköşkü mevkisinde yol çalışması yapan belediye ekipleri, iş makinesiyle kazdıkları bölümde lahit olduğunu gördü. Ekipler, çalışmayı durdurarak, müze yetkilileri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İznik Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekibin bölgeye gelmesi ile kazılan bölümün üzeri yeniden kapatıldı. Yarın sabah saatlerinde müze yetkilileri ve arkeolagların inceleme çalışmalarına başlayacağı bildirildi. - Bursa

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