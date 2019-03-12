Son Dakika Haberleri: İznik'te Yol Kenarında Gördüğü Yılanı, Eliyle Yakaladı

İznik'te Yol Kenarında Gördüğü Yılanı, Eliyle Yakaladı

40 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde İsmail Yıldırım, yol kenarında bulduğu zehirsiz tür olan bozyörük (hazer) yılanını eliyle yakaladı.

İznik'te Yol Kenarında Gördüğü Yılanı, Eliyle Yakaladı, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde İsmail Yıldırım, yol kenarında bulduğu zehirsiz tür olan bozyörük (hazer) yılanını eliyle yakaladı. Yıldırım, elinde tutarak poz verdiği yılanı ardından doğaya bıraktı.

İznik'te yaşayan İsmail Yıldırım, çalıştığı Zeytin Ticaret Merkezi'nin yan tarafında yürürken yol kenarındaki yılanı fark etti. Yıldırım, zehirsiz tür olan bozyörük (hazer) yılanını eliyle yakaladı. İsmail Yıldırım, elinde tutarak fotoğraf çektirdiği yılanı ardından ormanlık alana bıraktı. Yıldırım, "Yılanı kimseye zarar vermesin diye yakaladım. Daha sonra ormanlık alana bırakarak, özgürlüğüne kavuşturdum" dedi.

BOZYÖRÜK (HAZER) YILANI

Baş ince bir boyunla gövdeye bağlanır. Göz bebekleri yuvarlaktır. Vücut etrafındaki pullar düzdür, genellikle 190- 215 cm boyunda olurlar. Sırt taraf gri kahverengi olup, üzerinde siyah lekeler bulunmaktadır. Sırt pullarının orta kısımları kenarlarından daha açık renklidir. Ventral alt bölgesi sarımsı beyaz, bazen kuyruk altında ince siyah noktalar bulunur. Taş altı ve kemirici yuvalarında gizlenirler. Oldukça çabuk ısıran bir yılandır. Ancak zehirsiz olmasından dolayı tehlikeli değildir. Bir dişi bir defada 7- 11 kadar yumurta bırakabilir. Tarım zararlılarının düşmanıdır.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:48 Kaynak: DHA

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