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İznik'teki antikacı ilgi topluyor

15 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde Hakan Turan'a (48) ait antika dükkanı ilgi görüyor.

İznik'teki antikacı ilgi topluyor, System.String[]

BURSA'nın İznik ilçesinde Hakan Turan'a (48) ait antika dükkanı ilgi görüyor. Müzeyi andıran dükkanda 1. Dünya Savaşı'ndan kalma gaz maskesi de bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanına giderek antika malzemeleri toplayan Turan, bu eserleri  İznik ilçesinde Kılıçaslan Caddesi'ndeki dükkanında sergiliyor. İçerisinde 1. Dünya Savaşı'ndan kalma gaz maskesi de bulunan dükkanda, ilgi toplayan antika malzemelerden biri de Adriyatik okyanusundan çıkarılmış ve çok eski yıllara dayandığı tahmin edilen küp oldu. Dükkanda ayrıca 1700'lü yıllara ait fes ve nadir bulunan kelebeklerin koleksiyonu da yer alıyor. Tarihsel kökene sahip bu malzemeler karşısında şaşkınlığı gizleyemeyenler dükkanı müzeye benzetiyor. Turan ise antikanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu ve dünyayı gezerek koleksiyonunu genişletmek istediğini dile getirdi.

Hakan Turan, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:18 Kaynak: DHA
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