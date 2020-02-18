İznik'teki "Künye Ağacı"na tescil talebi - BURSA - Son Dakika
Son Dakika Güncel İznik'teki 'Künye Ağacı'na tescil talebi - BURSA - Son Dakika

İznik'teki "Künye Ağacı"na tescil talebi - BURSA

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde yıllarca askerlerin üzerine künyelerini yazdığı ağacın tescil edilmesi isteniyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde yıllarca askerlerin üzerine künyelerini yazdığı ağacın tescil edilmesi isteniyor.

Selçuk Mahallesi'nde, 1970'li yıllardan başlayarak 1990'lara kadar yazılar bulunan ağaç, halk arasında "Künye Ağacı" olarak biliniyor.

Mahalle Muhtarı Selim Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın adeta ilçenin sembollerinden biri haline geldiğini söyledi.

Diyarbakır, Elazığ, Muğla, Trabzon gibi pek çok ilden askerlerin bu bölgede görev yaptıkları sırada isimlerini ve tertiplerini ağaca kazıdığını belirten Sarıkaya, "Ağacın yaşlanması dolayısıyla yazılar yer yer silinse de birçoğu okunur durumda. Bizler bu ağacın koruma altına alınıp etrafına da çevre düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Bu bölgemizde üniversitemiz, askeriyemiz ve bir de lisemiz mevcut. Yazları bu ağacın gölgesi gayet geniş bir alanı kaplıyor. Yıllar önce bu yazıları yazanlar buraya tekrar gelip anılarını tazeleyebilir." diye konuştu.

İznik'teki Künye Ağacı na tescil talebi - BURSA

Sarıkaya, Selçuk, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı
Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Alt komşusunu evine çağırıp başından vurarak öldürdü İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:52:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İznik'teki "Künye Ağacı"na tescil talebi - BURSA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]