Son Dakika Haberleri: İznik'teki Sazlık Yangınına Müdahale Sürüyor

İznik'teki Sazlık Yangınına Müdahale Sürüyor

23 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan ve yaklaşık 6 saattir süren yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

İznik'teki Sazlık Yangınına Müdahale Sürüyor, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan ve yaklaşık 6 saattir süren yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Alınan bilgiye göre, İznik ilçesi Çakırca köyünde karasal sazlık alanda saat 17.00 sularında çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarlar birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlanınca Orhangazi ilçesinden de itfaiye ekipleri desteğe geldi. Yaklaşık 6 saattir devam eden yangında şimdiye kadar 4 dönüm sazlığın yandığı öğrenildi. Ekipler yangını bölgenin bataklık olması sebebi ile kontrol altına almakta zorlanırken söndürme çalışmalarının hala devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Bursa, İtfaiye, İznik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: Adını Ayasofya Cami Yaparak Müze Sıfatından Çıkarabiliriz Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 23:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İznik'teki Sazlık Yangınına Müdahale Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]