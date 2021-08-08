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"İznik Ultra Maratonu" 15 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla yapıldı - Son Dakika

"İznik Ultra Maratonu" 15 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla yapıldı

08.08.2021 21:50

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "İznik Ultra Maratonu", 15 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla yapıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "İznik Ultra Maratonu", 15 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla yapıldı.

İznik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin desteğiyle düzenlenen maraton koşularında yarışmacılar, Samanlı ve Katırlı Dağları boyunca orman içlerine girmeden zeytinlik alanlar ve tarlalar arasında İznik Gölü'nün etrafında tur attılar.

Yarışlara 15 ülkeden bine yakın sporcu katıldı. Sporcular, 150, 70, 48, 32, 25 ve 14 kilometrelik doğal parkurlarda maceralı bir yarış yaşadı. Etkinlik, 5 kilometrelik Unesco Koşusu ve çocuk koşusu ile sona erdi.

Salgının etkisiyle geçen yıl yapılmamıştı

Ödül töreninde konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla İznik Ultra parkurları sessiz ve hüzünlüydü. Bu yıl tekrar şenlendi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da sizleri buralarda görmek istiyoruz. Parkurları koşan tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İznik Ultra Maratonu'nun en uzun parkuru olan 150 kilometrelik yarışta, 20 saat 26 dakikalık derecesi ile Ferhat Semiz birinci oldu. İkinci Ahmet Say, üçüncü ise Savaş Lütfi Kara oldu. Yarışların en uzun parkurunun birincisi Semiz'e, ağırlığınca zeytin hediye edildi.

Orhangazi'den başlayarak İznik'te biten 70 kilometrelik yarışta birinciler, erkeklerde Mahmut Yavuz, kadınlarda ise Seda Kurtuldu oldu. Narlıca'dan başlayan 55 kilometrelik yarışta erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda ise Elena Polyakova birinci geldi. Göllüce'den başlayan 35 kilometrede Muhammed Ceylani ve Pelin Börcek, yine Göllüce'den başlayan 25 kilometrede Vehbi Kurşun ile Penelope Freeman, 14 kilometrelik Çamdibi Koşusu'nda erkeklerde Umut Çakmak, kadınlarda da Hürmüz Biçer birinciliğe ulaşan isimler oldu.

İznik merkezde gerçekleşen 5 kilometrelik Unesco Koşusu'nda ise erkeklerde birinci Muhammet Orhan, kadınlarda Tuğce Aydın Yayla oldu. Çocuk koşusunda ise tüm yarışmacılar "gönüllerin birincisi" ilan edildi.

Ödül törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdulkerim Baştürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuncay Doğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ömer Sindel, çok sayıda özel firma temsilcisi, yarışmacılar ve aileleri katıldı.

Hisarcık, Unesco, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İznik Ultra Maratonu' 15 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla yapıldı - Son Dakika


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