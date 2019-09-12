İznik ve Keles için "sakin şehir" başvurusu hazırlığı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi, kültürü, doğası ve kendine has dokusunu koruyabilmiş kentlerin yer aldığı Yavaş Şehir Ağı'na (Cittaslow) İznik ve Keles ilçelerinin dahil edilmesi için girişimde bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İzmir'in Seferihisar ilçesine giden Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği yetkilileri, üyelik için Cittaslow Türkiye temsilciliğiyle görüştü.

İznik ve Keles'i 30 ülkeden 252 kentin dahil olduğu Cittaslow listesine katmak isteyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve beraberindeki yetkililer, üyelik için gerekli 72 kriter hakkında bilgi aldı.

Kriterleri yerine getirmeleri halinde her iki belediye de "yavaş şehir" unvanını temsil eden "salyangoz logosunu" kullanmaya hak kazanacak.

Türkiye'de 17 şehirde bulunan salyangoz logosu, turizme ve ekonomiye katkı sağladığı gibi dünyada yaşanılabilir şehirler sıralamasının belirlenmesinde de önemli bir kriter kabul ediliyor.