İznik ve Osmaneli belediyeleri arasında kadın girişimciler alanında işbirliği - Son Dakika

İznik ve Osmaneli belediyeleri arasında kadın girişimciler alanında işbirliği

02.11.2020 12:29
İznik ve Osmaneli belediyeleri arasında kadın girişimciler alanında işbirliği, System.String[]

İznik ve Osmaneli belediyeleri arasında, kadın girişimciler alanında işbirliği yapıldı.

İznik ve Osmaneli belediyeleri arasında, kadın girişimciler alanında işbirliği yapıldı.

İznik Belediyesi Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Av. Zeliha Peşte, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Pösteki ve Mali İşler Müdürü Hüseyin Asa, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin makamında ziyaret etti. Heyet daha sonra ilçede faaliyet gösteren Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi üyelerini yaptığı ürünleri incelediler.

Başkan Şahin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Aynı yörenin komşu iki belediyesi arasında örnek projelerde ve özellikle günümüzün gündemde konusu kadın girişimcilerin kooperatifçilik alanında birlikte yapabilecekleri değerlendirdik. İlçemizde kısa bir gezide gerçekleştiren İznik Belediyesi Başkan Yardımcısı ve yöneticileri önümüzdeki haftalarda tekrar konularda birlikte hareket etmek dileğiyle Osmaneli'nde ayrıldı. Ziyaretleri için heyete teşekkür ederek, İznik'te Osmaneli ye açılan Lefke kapısının iki ilçeyi birbirine çok daha yakın kıldığını, inşallah işbirlikleri ile bunu en yüksek seviyeye çekeceğiz" dedi. - BİLECİK

İznik ve Osmaneli belediyeleri arasında kadın girişimciler alanında işbirliği
İznik ve Osmaneli belediyeleri arasında kadın girişimciler alanında işbirliği
İznik ve Osmaneli belediyeleri arasında kadın girişimciler alanında işbirliği

Yazı İşleri Müdürü, Osmaneli, Kadın, İznik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İznik ve Osmaneli belediyeleri arasında kadın girişimciler alanında işbirliği - Son Dakika


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