Son Dakika Haberleri: İznikli Çiftçilerden Domuz Avı

İznikli Çiftçilerden Domuz Avı

23 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçiler domuz sürek avına çıktı.

İznikli Çiftçilerden Domuz Avı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçiler domuz sürek avına çıktı.

Boyalıca Mahallesi'ndeki avcılar tarafından 180 kilo ağırlığında yaban domuzu vuruldu. 8 avcı Boyalıca Kayalıdere mevkiinde gördükleri domuzu Karamürsel Çiflik köye kadar köpeklerle kovaladı. Tarım alanlarına zarar veren domuz, 15 kilometre uzaklıkta 4 saatlik kovalamacadan sonra vuruldu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:09 Kaynak: İHA

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