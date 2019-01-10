İznikli Çiftçilerden Domuz Avı
23 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçiler domuz sürek avına çıktı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde çiftçiler domuz sürek avına çıktı. Boyalıca
Mahallesi'ndeki avcılar tarafından 180 kilo ağırlığında yaban domuzu vuruldu. 8 avcı Boyalıca Kayalıdere mevkiinde gördükleri domuzu Karamürsel
Çiflik köye kadar köpeklerle kovaladı. Tarım alanlarına zarar veren domuz, 15 kilometre uzaklıkta 4 saatlik kovalamacadan sonra vuruldu. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:09 Kaynak: İHA
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