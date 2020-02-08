İznikli kadın girişimcilere protokol ve nezâket kuralları semineri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İznikli kadın girişimcilere protokol ve nezâket kuralları semineri - Son Dakika Ekonomi

İznikli kadın girişimcilere protokol ve nezâket kuralları semineri

6 saat önce

İznik Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve BTSO Akademi, ortaklaşa "devlet protokolü ve nezaket kuralları" konulu seminer düzenledi.

İznikli kadın girişimcilere protokol ve nezâket kuralları semineri, System.String[]

İznik Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve BTSO Akademi, ortaklaşa "devlet protokolü ve nezaket kuralları" konulu seminer düzenledi.


Belediye iş hanında düzenlenen seminerde konuşan Bursa Halkla İlişkiler Derneği İletişim uzmanı Cansel Oruç, iş yerinde hitap, karşılama, oturma ve uğurlama, iş yerinde telefon görüşmeleri, resmi araçlarda protokol kaideleri, iş yerinde sosyal ilişkiler, yemek yeme adabı ve kartvizit takdimi gibi konulara nasıl dikkat edecekleri konusunda seminere katılanlara bilgiler verdi. "Protokol, dünyanın her yerinde kabul edilmiş bir kavramdır" diyen Oruç şöyle konuştu:


"Protokol, resmi bir törende veya yemekte, resmi bir açılışta ya da bir toplantıda, resmi olan her işte temsil gücü düşük olan ast ile temsil gücü yüksek olan üst arasındaki ilişkileri düzenleyen işin adıdır. Protokolde astın üstüne, üstün üstüne bir disiplin zinciri vardır" dedi.


İznik Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Seda Karakaş, "Kadın müteşebbisler olarak devlet protokolü ve nezaket kaidelerine büyük önem vermekteyiz. BTSO Akademi bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirmekte. Kadınlarımızın iş hayatında olmaları noktasında bu tarz eğitimlere devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.


İTSO Başkanı Mahmut Dede de, iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda BTSO Akademi'nin eğitim programlarına devam ettiğini belirterek, "Çok değerli bir iletişim uzmanı ve aynı zamanda tecrübeli bir gazeteci olan Cansel Oruç'u üyelerimizle bir araya getirmiş olmaktan mutluluk duyduk" dedi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İznik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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