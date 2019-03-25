Son Dakika Haberleri: İznikli Mutlu Bakırtaş Ülkemizi Avrupa'da Temsil Edecek

İznikli Mutlu Bakırtaş Ülkemizi Avrupa'da Temsil Edecek

48 dakika önce

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası, 22-26 Mart 2019 tarihlerinde Antalya'da Wellness ve Sağlıklı Yaşam Fuarı'da gerçekleştiriliyor.

İznikli Mutlu Bakırtaş Ülkemizi Avrupa'da Temsil Edecek, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından desteklenen ve ilk defa Antalya'da gerçekleştirilen Wellness ve Sağlıklı Yaşam FuarıANFAŞ Fuar alanında gerçekleştiriliyor.

22-26 Mart 2019 Tarihlerinde Yapılan Vücut Geliştirme Müsabakalarında 55 Yaş üstü ve 100 kilogram da açık sıklette Türkiye Şampiyonu İznik bölgesinden Mutlu Bakırtaş Oldu.

Türkiye Şampiyonu olan Bakırtaş 5-8 Mayıs 2019 Tarihinde İspanya'da yapılacak Avrupa şampiyonasında Master 55 yaş üstü olarak Türkiye'yi Temsil edecek. Mutlu Bakırtaş'ı İznikliler olarak canı gönülden destekliyor, başarıların devamını diliyoruz. Umut ediyoruz ki Avrupa'da Türk Bayrağını Göndere çektirecektir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:55 Kaynak: Bültenler

Avrupa, Antalya, Türkiye, Güncel
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