Son Dakika Haberleri: İznikli Öğrenciler Avrupa Yolcusu

İznikli Öğrenciler Avrupa Yolcusu

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde 14 öğrenci staj için Avrupa'ya gidiyor.

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Bursa'nın İznik ilçesinde 14 öğrenci staj için Avrupa'ya gidiyor.

Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Almanya ve İtalya'da staj yapacak. Okul Müdürü Aysel Bağın, "Öğrenciler ve 3 öğretmen Almanya ve İtalya'ya gidecek. Burada staj yapacaklar. Öğrenciler burada arıza bulma yöntemleri başta olmak üzere arızaların giderilmesi hakkında tecrübe edinecek. Boyalıca'dan da bir öğrenci staj yapacak" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

İtalya, İznik, Bursa, Avrupa, Güncel
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