İznikli Öğrenciler Avrupa Yolcusu

Bursa'nın İznik ilçesinde 14 öğrenci staj için Avrupa'ya gidiyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde 14 öğrenci staj için Avrupa'ya gidiyor.



Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Almanya ve İtalya'da staj yapacak. Okul Müdürü Aysel Bağın, "Öğrenciler ve 3 öğretmen Almanya ve İtalya'ya gidecek. Burada staj yapacaklar. Öğrenciler burada arıza bulma yöntemleri başta olmak üzere arızaların giderilmesi hakkında tecrübe edinecek. Boyalıca'dan da bir öğrenci staj yapacak" dedi. - BURSA

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