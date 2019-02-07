İznikliler Coşkuyla Karşıladıkları Başkan Aktaş'a Maniler Söyledi
28 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği İznik'te vatandaşlar tarafından büyük bir sevgi seli ve manilerle karşılandı.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, ziyaret ettiği İznik
'te vatandaşlar tarafından büyük bir sevgi seli ve manilerle karşılandı.
İznik ilçesinde MHP
İlçe Başkanlığını ve AK Parti ilçe Başkanlığını ziyaret eden Aktaş, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Daha sonra İznik sokaklarında vatandaşları ve esnafı ziyaret eden Başkan Aktaş'ı gören İznikliler etrafını sararak büyük ilgi gösterip, destek verdi. Bazı vatandaşların ise Aktaş'a mani besteleyip, söylediği görüldü.
Gördüğü büyük ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Farklı bir sürece doğru gidiyoruz. Büyük fotoğrafı hep beraber görmemiz lazım. Ülkemizin geldiği süreç ortada ülkemizin bundan sonra huzura ve istikrara ihtiyacı var. Bunu da beraberce temin etmek için derdi vatan, millet, devlet ve bayrak olan Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla birlikte bu süreci el birliğiyle yürüteceğiz" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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