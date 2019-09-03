İznikspor kürek takımı Türkiye şampiyonu oldu

İznik Belediyesi Kürek Takımı katıldığı her müsabakada madalya ve kupalarla evine dönüyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Kağan Usta'yı makamında ziyaret eden İznikspor Başkanı Tuncay Akın ve yönetimi, İznik Belediyesi İznikspor Kürek Takımı Antrenörü Turgut Bayram ve sporcular başkan Usta'nın elinden ödüllerini aldı.

31 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde Sapanca da gerçekleşen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Erkekler 2X yarışlarında 16 takımın arasından çıkan İznikspor Kürek Takımımız 1. olarak bu dalda Türkiye Şampiyonluğunu elde etmiştir. Aynı yarışta Beşiktaş A ve Beşiktaş B takımları 2. ve 3.olmuşlardır. Erkekler 2X yarışlarında Yiğit Girgin ve Hamza Özcan birincilik getirerek İznikspor Kürek Takımını Şampiyonluk kupasını kazandırmıştır.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı konuşmasında"Gençler sizleri ve antrenörünüzü ve İznikspor'utebrik ediyorum. Kürek sporu yarışlarındaİlçemizi her gittiğiniz müsabakalardaçok güzel temsil ediyorsunuz. İznik Belediyesi ve İznikspor'un bayrağını dalgalandırıyorsunuz. Antrenörümüzü ve siz gençleri başarılarınızdan dolayı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Ayrıca Gençlerimize desteklerini esirgemeyen İznik AVM Sahibi Murat Colpan'a teşekkür ediyorum " dedi.

Belediye Başkan UstaGençleri tek tek tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.