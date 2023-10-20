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İznikspor Teknik Direktörü, lise öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

İznikspor Teknik Direktörü, lise öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı

Son Güncelleme: 20.10.2023 09:57

Bursa'nın İznik ilçesinde, İznikspor Teknik Direktörü M.Ş., lise öğrencisi M.T.'ye sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. M.T., yaşananları cep telefonuyla kaydederek polise şikayette bulundu. M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da, İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), lise öğrencisi M.T.'ye (15) sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

CEP TELEFONU İLE O ANLARI KAYDETTİ

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Süper Amatör Lig'de mücadele eden İznikspor Teknik Direktörü M.Ş., daha önceden tanıştığı M.T.'yi yolda görerek otomobiline bindirdi. Bir müddet otomobille ilerleyen M.Ş., kırsal bir yerde aracı durdurarak, iddiaya göre; M.T.'den hoşlandığını söyledi. Bu anları, cep telefonu ile kaydeden M.T., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine ilçede bir kafetarya da işleten M.Ş., dün gözaltına alındı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, İznik, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İznikspor Teknik Direktörü, lise öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznikspor Teknik Direktörü, lise öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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