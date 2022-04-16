İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi - Son Dakika

Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi Sırakirazlar Kümeevleri mevkisinde Ferdi Yardım (25) yönetimindeki traktör, fındık bahçesine devrildi.

ALT YOLA KADAR YUVARLANDI

Yamaç olan bahçede devrilerek alt yolda duran traktördeki Ferdi Yardım ağır yaralandı. Yardım, 112 acil servis ekipleri tarafından Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İZNE GELMİŞTİ

2 çocuk babası Ferdi Yardım'ın Konya'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve memleketine izine geldiği öğrenildi. -