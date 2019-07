İzocam çalışan sağlığı ve güvenliğinde dönüşüm süreci başlattı

İzocam, bu yıl Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını daha ileri seviyelere taşımak amacıyla Çevre ve İSG konusunda bir dönüşüm süreci başlattı.

İzocam, bu yıl Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını daha ileri seviyelere taşımak amacıyla Çevre ve İSG konusunda bir dönüşüm süreci başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını geliştirmeyi hedefleyen İzocam, tüm tesislerindeki çalışanlarına yönelik olarak Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları düzenliyor.

"Güvenlik Seninle Başlar" mottosunun kullanıldığı Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları için sonsuzluk işareti ve kum saatinden oluşan özel bir logo tasarlandı.

Logoda, iş sağlığı ve güvenliğinin hiç bitmeyen bir konu olduğuna dikkati çekmek amacıyla süresizliği işaret eden sonsuzluk işareti ve ISG ile her an tetikte olmayı, zamansızlığı vurgulamak için de kum saati yer alıyor. Logoda kullanılan ve değişimin rengi olan turkuvaz ise İzocam'ın İSG kültürünün devamlı bir değişim içinde olduğunu ifade ediyor.

İzocam, bu süreci tüm tesislerindeki çalışanlarına aktarmak amacıyla da 12-21 Haziran'da Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları düzenlendi. İzocam'ın Tarsus, Eskişehir Gebkim, Dilovası ve Maltepe tesislerinde gerçekleştirilen Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantıları'nda yeni vizyonu, misyonu ve ilkeler ile Çevre ve İSG konusundaki hedefleri aktarıldı.

"Tüm çalışanların sürece katılımı çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam İnsan Kaynakları Direktörü Gözdehan Çaycı, İzocam'ın yeni Çevre ve İSG vizyonunda tüm çalışanların sürece katılımının çok önemli olduğunu vurguladı.

Çalışan katılımının başarı ölçülerinde de çok belirleyici bir role sahip olduğunun altını çizen Çaycı, "Yeni vizyonumuz çerçevesinde 3 yıl sonunda İzocam bünyesindeki her çalışanımızın en az bir çevre ve İSG projesine dahil olmasını ve bunların günlük iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi hedefliyoruz. Kişisel taahhüt ve bu konuya olan inancın motivasyondaki olumlu etkisini çok önemsiyoruz. Çalışanlarımızın birbirlerine örnek olmalarının bir sorumluluk olduğuna da dikkati çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, İzocam Çevre ve İSG Vizyon ve İlkeler Lansman Toplantılarında ayrıca tesislerdeki risk azaltma çalışmaları, davranışlardaki değişimleri izleyen SMAT denetimleri, yüksek kaza riski içeren durumların (SIP) tespit edilmesi, kök neden analizleri ile sebeplerinin incelenmesi, kazaların oluşmaması için önleyici tedbirler konuları da gündeme geldi.

Şirket, bu çalışmaların yanında yüksek riskli faaliyetlerini yönetmek ve çalışanları şiddeti yüksek kazalardan korumak için oluşturulmuş 8 temel ilkeyi vizyon yaklaşımı ile beraber ele alarak sıfır iş kazasına, çevre kazasına ve meslek hastalığına ulaşmayı hedefliyor.



Tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıların ardından, destekleyici olması amacıyla hazırlanan cep kitapçığı ile vizyon ve ilkeler broşürü de çalışanlarla paylaşıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bodrum'da, jet skili hırsızlar iş adamlarının yatlarına dadandı

Başarılı şarkıcı Işın Karaca tatil sezonunu açtı

Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi