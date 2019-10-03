Dünyanın birçok ülkesindeki büyük çaplı rafinerilerin kurulum projelerine ihracat gerçekleştiren İzocam, bu alandaki referans listesine Irak'taki Besmaya projesini de ekledi.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki projelerin yanı sıra bölgedeki diğer önemli enerji projelerine de yalıtım danışmanlığı hizmeti sağlayan şirket, Enka'nın ana yüklenici olarak Irak'ta gerçekleştirdiği rafineri projesinde yalıtım malzemeleri hizmeti sundu.



İzocam, TÜPRAŞ ve STAR rafinelerinin yanı sıra, Tufanbeyli, İncirliova ve Soma'daki enerji santrallerinin de ürün tedarikçisi oldu. Şirket, son olarak enerji projesi referanslarına Irak'ta gerçekleştirilen Besmaya projesini ekledi.

İzocam, Tüpraş Rafinerisine kalınlık hesabı, belgelendirme gibi yalıtım danışmanlığı hizmetleri de sunduğu iş birliği çerçevesinde projeye Gemont, Gemsan ve Tekfen ürünleri temin etti. SOCAR'ın İzmir Aliağa'da gerçekleştirdiği Star rafinerisi projesine ise Gemont, Gemsan ve İlk İnşaat ürünleri temin edildi.

Projede şirket ayrıca yalıtım danışmanlığı çerçevesinde ürün kalite raporları ve kalınlık hesabı gibi hizmetler de sundu.

Enerji SA yatırımı olan Tufanbeyli Linyit Santrali'nde de İzocam ürünleri tercih edildi. Projeye 250 bin metrekarelik bir alanda kullanılan ürünleri temininin yanı sıra kalınlık hesabı, metraj hesabı, uygulama detayı, yalıtım danışmanlığı, üretim ve sevk planlama hizmeti verildi.



3 S Kale Enerji AŞ tarafından yapılan Aydın İncirliova Jeotermal Santrali, İzocam'ın ürün tedarik ettiği ve danışmanlık hizmeti sunduğu bir diğer proje oldu. Şirket, bu projeye 30 bin metrekare İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 700 ürünü sağladı. Kolin İnşaat'ın yapımını üstlendiği Soma Termik Santrali'nin yalıtımında ise 60 bin metrekare İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 700 ürünü kullanıldı.