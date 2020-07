İzocam, dijital yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

İzocam, gelişen teknolojiyle birlikte, iş yapış biçimlerinde çağın gerektirdiği değişimi gerçekleştirmek amacıyla dijitalleşme yatırımlarını sürdürüyor.

İzocam'ım açıklamasına göre, dijital yatırımlarını sürdüren şirket, son olarak "www.izocam.com.tr" adresindeki web sitesini "Arkasında İzocam var" mottosunu yansıtacak şekilde, mobil uyumlu ve kullanıcı odaklı yeniledi ve siteye pek çok yeni içerik ekledi.

Martta "www.tekiz.com.tr" adresindeki İzocam Tekiz web sitesini de yenileyen, bu yılın başında SAP uygulamasına geçen ve geçen yıl insan kaynakları alanında yeni dijital uygulamaları devreye alan İzocam, dijitalleşme ve yenilenme yolunda önemli birçok adım attı.

Dijital dönüşüm ile İzocam, iş süreçlerinin verimliliğini, kalitesini ve güvenilirliğini artırmayı, erişilebilirliği ve farklı sistemler arası veri alışverişini geliştirmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmayı, operasyon maliyetlerini azaltmayı ve iş sürekliliğinin sağlanmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, gerçekleştirilen bu yatırımların dijitalleşme alanında bugüne kadar yapılan çalışmaların devamı olduğunu bildirdi.

Değişimin artık sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Savcı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu değişim dünyasında gücümüzü korumak, sürekli değişen koşullar karşısında hızla reaksiyon verebilmek, hızla uyum sağlayabilmek kısacası daha çevik haraket edebilmek her zamankinden daha çok önem kazandı. Bu nedenle geçen yılın ikinci yarısı ve bu yılın ilk yarısı dijital yatırımlara odaklandık. Yaptığımız her işin ve sunduğumuz her ürünün arkasındayız. 'Arkasında İzocam var' mottosuyla ifade ettiğimiz bu yaklaşımımızı yenilenen web sitelerimize de yansıttık."

Ürün içeriklerine ve özelliklerine daha kolay erişiliyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, "www.izocam.com.tr" ve "www.tekiz.com.tr" siteleri yenilendi. İzocam'ın yaptığı her işin ve arz ettiği her ürünün arkasında olduğu mesajını taşıyan "Arkasında İzocam var" mottosu ile uyumlu söylem ve görseller geliştirildi. Yenilenen web sitesi, şirketin sürdürülebilirlik misyonu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerini yansıtacak şekilde, bugüne kadar arkasında olduğu referans projeler gibi içeriklerle zenginleştirdi.

Ayrıca, insan kaynakları menü içeriği ve sayfa tasarımı güncellendi, İzocam'ın çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili anlayışını yansıtan yeni sayfalar kullanıma açıldı. Yenilenen sitede ürünler ve uygulama örnekleri öne çıkarıldı, bu sayede son kullanıcının ürün içeriklerine ve özelliklerine daha kolay erişmesi sağlandı.

İzocam'ın sosyal medya hesaplarıyla entegre çalışır hale getirilen, güncel sosyal medya kullanıcı adedini anlık gösteren ve ana sayfa üzerinden hesap erişimlerine izin veren yeni web sitesi siteye gelen ziyaretçilerin doğrudan bayiye yönlendirilmesi için "Bayi" menüsü üst sıraya alındı. Ayrıca, hem ana sayfadan hem de ürünler sayfasından "En yakın bayiyi bul" uygulamasıyla ürünleri inceleyen ziyaretçilerin ilgili bayiyi kolaylıkla bulması da sağlandı.

Yenilenen site sade ve mobil uyumlu bir tasarıma, kullanıcı dostu bir menü yapısına sahip. İzocam'ın Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hizmet veren web sitesi yıl içinde farklı fazlarda içerik ve alt yapı açısından geliştirilmeye devam edecek.

Martta yenilenen ara yüzüyle hizmet vermeye başlayan "www.tekiz.com.tr" ise hem masa üstü hem de mobil uyumlu geliştirildi. İzocam Tekiz ürünlerinin kullanıldığı referans projelerin de yer aldığı sitede, ürünler ve uygulama alanları öne çıkarıldı.

Bayi menüsünün üst sıralara taşındığı ve "En yakın bayiyi bul" uygulamasının yer aldığı sitede, kullanıcıların projeye uygun ürün bilgisini en doğru şekilde İzocam Tekiz bayilerinden alabilmeleri amaçlandı.



İzocam'a dijital dünyada çeviklik kazandıran diğer uygulamalar

İzocam, web sitelerinin yenilenmesinin yanı sıra 2020 Şubat'ta müşterilerine hizmet sürelerini kısaltan ve verilerin güvenliğini artıran SAP uygulamasını da devreye aldı. SAP sayesinde talimat sistemi kaldırıldı ve en önemlisi de müşterilere sunulacak hizmet taahhütnamelerini yerine getirecek süreçler kurgulandı.

Şirket, geçen yıl performans gelişimi, özlük işleri ve eğitim süreçleri gibi konuları çalışanların kendilerinin takip etmesine olanak veren dijital bir platform olan "Dijital İK" uygulamasına da başlamıştı.

İzocam büyük dijital projelerinin yanında, EBA süreç yönetim sistemi ve online ihale portalı gibi iş süreçlerini izlenebilir, ölçülebilir ve şeffaf temellere oturtacağı farklı dijital uygulamaları da devreye aldı.

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, konuya ilişki değerlendirmesinde, şu anda yeni dijital projelerin gündemlerinde olduğunu ve yıl boyunca farklı ihtiyaçlara yönelik dijital proje yatırımlarına devam edeceklerini bildirdi.

Savcı, "Dijitalleşme alanında yaptığımız yeni yatırımlar sayesinde artık sahalarda çok daha çevik ve müşteri odaklı bir İzocam var. Önümüzdeki dönemde de bu çevik yaklaşımı koruma konusunda gerekli aksiyonları almaya, bu alanda öncü olmaya, yaptığımız işlerin arkasında durmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.