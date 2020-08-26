İzocam, İzocam PEflex Fidan Koruyucuyu tasarladı

İzocam, genç fidanları korumak için İzocam PEflex Fidan Koruyucuyu tasarladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzocam PEflex Fidan Koruyucu doğa dostu PE malzemeden yapılıyor ve fidanın gelişiminde çok önemli olan ilk yılında zararlı ot ilaçlarının fidana ulaşmasını önlüyor, fidanı dikim sonrası yaşanan geç donlardan koruyor.

İzocam PEflex Fidan Koruyucu, fidan üreticilerinin alım yapmaya başladığı bu dönemde başta Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'de üreticilerin yardımcısı.

Genç fidanların gövdesini korumak için tasarlanmış bir ürün olan İzocam PEflex Fidan Koruyucu fidanları, dış etkilere en açık olduğu genç dönemlerinde olumsuz yönde etkileyebilecek hatta öldürebilecek ilaçlamanın yol açtığı zararlar ve geç donlar gibi etkilere karşı koruyor.

Bir meyve bahçesinde ya da ağaçlandırma sahasında ilk dönemde alınabilecek en önemli önlem olan bu ekonomik gövde koruyucu, doğa dostu PE malzemeden yapılıyor ve 22-114 mm çap ve 10-30 mm kalınlık aralığında üretilebiliyor.

Tüm meyve ve geniş yapraklı orman ağaçları için uygun olan İzocam PEflex Fidan Koruyucu ayrıca, fidanların dik ve düzgün durmasını sağlıyor, telli sistemlerde telin gövdeye dokunarak zarar vermesini önlüyor.

Aşılama zamanlarında ise özellikle yarma aşı için gerekli nemli ortamı sağlamak ve korumak için alüminyum folyo kaplı ürün kullanılabiliyor.

"İzocam yalıtım gerektiren her alanda geliştirdiği ürünleri pek çok sektördeki ihtiyaca cevap verdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, İzocam'ın yalıtım gerektiren her alanda geliştirdiği ürünlerin pek çok sektördeki ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

Savcı, şunları kaydetti:

"İstenilen uzunlukta kesilebilen kolay kullanılan İzocam PEflex Fidan Koruyucu zamandan ve işçilikten tasarruf sağlıyor. Fidan gövdesinin sertleşerek kurumasını ve iletim demetlerinin tıkanıp, su alışverişinin yavaşlamasını önleyen ve bunu yaparken yumuşak ve esnek yapısı sayesinde fidana zarar vermeyen İzocam PEflex Fidan Koruyucu, dikim aşamasından sonra atılacak ot ilaçlarının olumsuz etkilerinden koruyor, mikro iklim yaratarak fidanın açıktaki fidanlara göre daha hızlı büyümesine yardımcı oluyor ve fidanın verime ulaşmasını hızlandırıyor."

İzocam PEflex Fidan Koruyucu'nun fidanları fare, tavşan gibi kemirgen hayvanların zararlı etkilerinden uzak tutmak, misina, çapa, traktör gibi mekanik darbelerden korumak ve güneş yanıkları ile geç donların yaratabileceği olumsuz etkilerden korumak gibi işlevleri olduğunu da kaydeden Savcı, esnek bir yapıya sahip aparatın gövde büyürken sıkma yapmadığını ve çıkarılarak tekrar kullanılabildiğini de belirtti.