İzocam, "Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri"ne sponsor oldu

Yalıtım sektörünüde faaliyet gösteren İzocam, sektörün önemli buluşmalarından bir olan ve Eskişehir'de gerçekleştirilen "Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri"ne sponsor oldu.



İzocam açıklamasına göre, enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve enerji verimliliği konularının tartışıldığı ve Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen "Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri" bu kez Eskişehir'de yapıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER ) işbirliğinde gerçekleştirilen ve İzocam'ın da sponsor olduğu seminerler dizisinin Eskişehir'de düzenlenen son ayağında yangın yalıtımı, enerji verimliliği, ısı yalıtımı ve ses yalıtımı konuları ele alındı.



Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumlarda konunun uzmanları "Yangın Yalıtımı ve Yangın Güvenliği Tedbirleri, Enerji Verimliliği için Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtımı Uygulamaları, Su Yalıtımı Yönetmeliği Neler Getiriyor? Su Yalıtımı Uygulamaları, Ses Yalıtımı Yönetmeliği ve Ses Yalıtımı Uygulamaları" konularında sunumlar yaptılar ve bilgi paylaştılar.



Ayrıca açıklamaya göre, İzocam son dönemde Eskişehir'in önde gelen projelerine ürün temin ederek, yalıtım danışmanlığı hizmeti de verdi.